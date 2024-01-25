強詞有理：中日有別

中國去年經濟增長5.2%，按說已經相當不錯，特別是在內外交迫的艱難環境下，這個增幅可謂難能可貴，遠遠勝過西方國家。然而，西方媒體還是一面倒唱衰中國經濟，聲稱中國正在進入一個停滯和失望的時代，重走上世紀90年代日本的老路，甚至可能比日本「失落的30年」更為嚴重。是耶？非耶？不必辯駁，一切留待時間證明。

美國前財長薩默斯日前在接受外媒訪問時說了番公道話，認為中國目前的情況與日本經濟低迷時的情景確實有點相似，但他相信中國政府有優秀官僚，所以不要過早判斷中國經濟已經不行的預測。其實，中國會不會重蹈日本覆轍，關鍵不在於是否有優秀官僚，而在於中國與日本有本質上的區別。正如經濟學者指出，日本經濟衰退最主要的原因並不是房地產泡沫，而是因為受到美國打壓，導致技術不發展，產業不升級，生產力水平及收入水平無法提高，才會陷入經濟衰退。但中國不會重蹈日本覆轍，因為中國仍然有技術創新、產業不斷升級的空間，還有數位新經濟「彎道超車」等優勢。

日本晶片產業曾領先全球，在美國打壓之下被迫放棄發展；中國也受到美國各種打壓，甚至猶有過之，卻沒有放棄發展，反而不斷取得技術突破，華為就是成功例子之一。歸根究柢，日本是美國的附庸，只能任人擺布，身不由己，而中國則是獨立自主的國家，可以選擇走自己的道路，不必跟隨美國起舞。這才是中日兩國最大的區別，西方媒體指中國正在重走日本老路，分明是危言聳聽。再說，中國本身擁有全球最龐大的市場，又有全球最完整的產業鏈，更有舉世無雙的舉國體制優勢，豈是日本所能相提並論。

當然，中國正面臨各種經濟和金融難題，內部需求不足，股市疲不能興，資產價格低廉，這些都是事實。但主要還是信心的問題，西方一面倒唱衰，加上外資興風作浪，才是導致市場人心惶惶的根本原因。有人說中美金融戰已悄然開打，並非無的放矢，對方來勢洶洶，中方如何拆解，人們正拭目以待。

就目前而言，中國似乎仍按兵不動，面對市場瘋狂拋售，巨量的國家資金包括央企、國企及社保基金都沒有任何動作，實在耐人尋味。莫非當局還在等待最佳時機，不鳴則已，一鳴驚人？但願如此！