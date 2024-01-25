坦言集：金融戰

香港的股市不停地跌，由於香港股市主要上市的企業是內地企業，香港的跌市反映着內地股市的連跌。相對於美國和日本股市的大升連升，不少人由此擔心中國的經濟，理由是股市代表市場的信心，股票價跌，顯示市場對有關企業失去信心，資金轉移。而整個市場價格普遍下跌便是資金外流，資金從股市外流甚至可引發資金從香港和內地外流。美國與日本股市上升，部分便可能是資金從中國內地與香港轉移過去。

股市跌，資金外流，始因會是經濟表現不佳，但結果卻會形成惡性循環，從資金與市場信心兩方面來進一步打擊經濟，股市的升跌便牽連整個經濟的榮衰轉變。

不過，在全球化的今天，資金在不同國家的市場之間流轉。槓桿化的融資普及，實體經濟與金融的關連轉趨薄弱，國際游資的規模大於實體經濟，金融的收益便不能單靠實體經濟的經營收益，反而資金流轉產生出來的供求與金融價格變動，才是金融資本的主要收益。資金流轉也反過來衝擊實體經濟，左右實體經濟的收入、消費、投資與生產。資本主義從重商轉為大眾生產而到今天的金融主導。只要有足夠的做作與操縱，財富可以無中生有，虛假需求便變成真實需求，當前美國經濟的運作便是典型的例子。

回到香港與內地的股市。由於香港沒有資金限制，內地金融管制與外匯管理也有眾多的漏洞，多年來的金融改革，使中國經濟與金融走上美國式的高槓桿化，股市更是明顯。

當中美關係和好時，兩國資本可聯手製造金融泡沫來獲取暴利，其中不少的錢跑到美國，支撐美國的泡沫與繁榮。但當中美交惡，尤其是美國視中國為敵，要打擊中國，最有效和容易的是金融戰。簡單地是把資金從中國抽走，阻止新的資金投入，攔阻中國海外金融回流，並以各種金融手段掠奪中國資金，帶離中國。人民幣貶值，中國內地與香港股市跌，房價跌，都是可用槓桿化的金融工具通過市場來操縱。相對於南海與台海的軍事對峙，金融戰中國是更難應付。

最有效的防衞是暫時收緊金融管理，中國內地絕對可行。內地收緊，來自香港的影響便不大。內地穩，香港便可穩。海外鼓吹的濫發貨幣卻是後遺症，最劣的措施，2008年4萬億元的教訓猶在，傳說中的二兆元救市，應屬陷阱。