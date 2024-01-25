跨境轉運冒牌電子產品 檢貨值千萬

【本報訊】海關於本月8日至19日採取執法行動，打擊跨境轉運冒牌電子產品活動，共偵破19宗案件，檢獲逾1.4萬件冒牌電子產品，估計總值逾1,000萬元，是歷年來破獲的最大宗跨境轉運冒牌電子產品案件，並拘捕3名中港貨車司機。

歷年最大宗 拘3司機 海關表示，一直留意跨境轉運冒牌電子產品活動的情況，近日透過大規模數據及情報分析，發現相關活動逞上升趨勢，而且模式亦有所改變。在2023年下半年，不法分子主要利用海路運輸，走私冒牌電子產品來港，繼而轉運至世界各地；惟自去年12月起，以陸路運輸走私的數字有明顯增加。

有見及此，海關展開今次的特別執法行動，一方面加強打擊由陸路入口本港的冒牌貨物，另一方面與物流業界更緊密協作，加大力度檢查不同物流中心的高風險貨物，結果在速遞中心和物流公司偵破15宗案件，檢獲超過9,900件懷疑冒牌電子產品，市值超過470萬元。

與此同時，海關透過風險評估，先後在深圳灣口岸偵破3宗涉及入境貨車轉運冒牌電子產品案件，並於屯門內河船碼頭截獲一個載有冒牌電子產品的貨櫃，共檢獲約4,900件懷疑冒牌貨，估計市值高達590萬元。行動中，海關拘捕3名男司機（43至63歲），他們涉嫌違反《商品說明條例》，其後獲准保釋候查。

海關指出今次行動檢獲的物品均為高價值的電子產品，包括智能手機、手機配件、無線耳機等。部分冒牌電子產品仿真度高，包裝精美細緻，大多數轉運至歐美地區。