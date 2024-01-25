利刀刺斃護衞員 前同事終身監禁

【本報訊】一名護衞公司男職員於2020年9月在將軍澳港鐵站銀行櫃員機工作時，突然被其前同事以利刀襲擊並刺向頸項，其他同事阻止時，亦被該疑兇襲擊，該前同事涉行兇後逃離現場，男職員最終傷重不治。被捕的前同事在高院受審後，前日被陪審團裁定一項謀殺及一項襲擊罪成，被法官陳仲衡昨依例判處被告終身監禁。法官不接納被告親友於求情信指被告並非暴力人士，犯案只屬單一事件，官舉例指死者其中一處刀傷的傷口，有達10厘米深，認為終身監禁是唯一合適判刑。

法官引述被告於警誡會面表示，死者當時見到他感驚訝及「呆咗」，據目擊事件的死者同事指，被告施襲時對着死者稱「X街」，死者則說了「阿港」後便沒有再說話。法官又指根據被告指稱與死者原本是朋友，但因不愉快事件令兩人關係變差。雖然辯方曾提出被告因精神失常殺人，但陪審團裁決顯示，並不接納此說法，法官亦認同被告非因受精神病影響而殺人，而其案底亦顯示他是會使用暴力的人。至於同案的襲擊罪則判監6個月，與謀殺罪同期執行。案件編號：HCCC 221/2021