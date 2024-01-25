反黑工拘36人 包括巴籍通緝犯

【本報訊】新界南、葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場區執法人員聯同相關部門人員，前日在區內進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。

疑欠交罰款 行動中，人員共拘捕24人，包括兩名本地男子、兩名本地女子、5名內地男子、14名內地女子及一名巴基斯坦籍男子（23至50歲），分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」及「逾期居留」。其中一名被捕本地男子因涉嫌詐騙及欠交罰款被通緝，另一名本地男子與一名巴基斯坦籍男子因欠交罰款被通緝，所有被捕人士已被扣留調查，部分被捕人士將轉由相關部門跟進。

另外，執法部門早前根據線報及經調查後，於同日下午聯同入境事務處人員在荃灣區展開代號「冠軍」的跨部門反非法勞工行動。行動中，人員分別於河背街、沙咀道、眾安街及川龍街一帶，共拘捕12名持雙程證的內地女子，年齡介乎23至49歲，涉嫌違反逗留條件，她們已被扣留調查。所有被捕人士稍後將交由入境事務處跟進。