高級督察涉襲18歲女 上司指被告升級試壓力大

劉震宇

【本報訊】男警在休班期間於港鐵啟德站附近涉嫌襲擊一名18歲女子，被控一項普通襲擊罪，案件昨於觀塘裁判法院續審。據控辯雙方同意案情，案發時被告是警隊高級督察，且是東九龍總區重案組的署理總督察；據被告上司書面口供指，被告工作表現出色，案發時正準備升級試，工作壓力非常大，當日更要管理整個重案組及作為案件主管出庭。

案發日要到法院出庭 涉案37歲被告劉震宇，報稱公務員，現時已被警隊停職。控罪指他於2023年4月6日，在九龍啟德近啟德港鐵站A出口啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊姓莊女事主。

據辯方在庭上讀出時任東九龍總區刑事警司黃奕隆的書面證供指，當時被告是科技調查組的高級督察，且被借調往東九龍總區兼任重案組署理總督察，協助籌辦網絡科技罪案小組。黃指被告工作能力非常高、具領導能力，且有極高情商管理。黃又指案發時被告正準備其升級試，故面對極大壓力。案發當日重案組只有被告一名總督察上班，且要作為案件主管到法院出庭。

被告下屬馬駿業則出庭供稱，當日他工作至晚上10時，見到被告仍在房間內工作。他在被告離開後亦下班，並在地下升降機大堂見到被告，且有扶被告離開。他解釋從同事處得悉被告當日不舒服且曾看醫生，但被告沒有向他說過其病況。案件編號：KTCC 1522/2023