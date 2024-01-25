促法庭更新指引 杜絕禍港假難民

議員：須徹底去除打黑工誘因 港府每年涉及假難民的開支數以億元計，預計過去12個年度白白花費高達110億元公帑。截至去年10月底，仍有約14,700名免遣返聲請人滯留香港。有議員指政府必須徹底杜絕酷刑聲請人留港「打黑工」的誘因，並詢問會否把被羈留人士的不合作行為刑事化、羈留提出酷刑聲請的人士。但政府指即使立類似法例，不合作的人仍可堅持不合作，且大規模羈留所帶來的風險和治安問題絕不能低估。但有議員則指香港「被綁手綁腳」，讓一句「高度公平的準則」令到本港被迫花費巨額冤枉錢，建議政府應要求法庭作出更新配合香港實際情況的指引或指示。

議員黎棟國提出質詢，指去年6月，英國法庭在審理一宗涉及聲請人的案件的判決中指出，可將聲請人拒絕合作的行為刑事化，詢問政府是否接納及何時落實法庭的上述建議，以及會否考慮更改政策，全面行使《入境條例》第37ZK條的權力羈留提出酷刑聲請的人士，從而杜絕其打黑工的情況。

指去年底共遣返1851人 政府指2023年底，入境處一共遣送1,851個聲請人，包括215個根據更新政策送走，2023年數字較2020年大幅上升63%。而提問所指的判詞，政府指研究後，認為就算訂立類似法例，不合作的聲請人在服刑之後仍然可以堅持不合作，重複引用相關條文，去起訴同一個持續不合作被羈留人士，除合法性引起爭議外，也涉及大量處理刑事案件調查的資源，因此需要審慎。

政府指羈留必須小心衡量法律、資源、保安，且2014年終審法院裁定在進行遣送程序時，入境處只可以行使權力羈留有關非法入境者一段合理時間，資源運用上，政府必須考慮公帑是否用得其所以及政策的可持續性。

根據2023年約收到2,100個新聲請，而聲請人平均滯留香港3年，如全面引用條例，需要6,300個羈留名額，保安方面，大規模羈留聲請人所帶來的風險和治安問題絕不能低估，因此認為全面羈留不合適。

但議員簡慧敏斥政府「（議員問）方案A得唔得，局長就話A有這樣那樣問題」，詢問政府有何辦法打破僵局。當局則回應指政府工作雖然未必能立刻讓14,000人變成3,000，但也能減少，又指「唔係話呢樣唔得嗰樣唔得」，而是要有合法的方法。

高度公平準則綁手綁腳 會後被問及應如何處理假難民問題，議員葛珮帆指香港現在被綁手綁腳，由於終審法院在判決指提到酷刑聲請的審核必須符合「高度公平的準則」，她斥一句準則令到本港被迫花費巨額冤枉錢，處理大量根本不具資格的申請，還要支付公費法律及人道援助開支等。

葛認為當局應化被動為主動，挑出一兩宗涉及濫用酷刑機制的案件，與律政司商討，要求法庭就酷刑聲請的審核「必須要符合的原則」，作出更新更配合香港實際情況的指引或指示。她指普通法的優點是法庭會隨時間發展，作出最切合現今情況的判決，以取代陳舊及過時的案例。

葛珮帆