當局：或延長垃圾徵費適應期

【本報訊】政府早前把垃圾徵費實施日期押後，有議員昨日在立法會大會質詢政府有否評估垃圾徵費實施前，會否出現棄置垃圾的高峰期，以及有內地購物網站售賣聲稱為指定袋的垃圾袋，政府會否有跟進行動。環保及生態局局長謝展寰表示，每年農曆新年前都會出現垃圾棄置高峰期，而內地網站的個案已經轉交海關跟進，並指會視乎情況，又指若有需要時，垃圾徵費6個月的適應期可考慮延長。

提出質詢的議員陳學鋒指政府對棄置垃圾高峰期有何應對措施，例如會否增加執法人手。謝展寰指每年農曆新年前都會出現垃圾棄置高峰期，食環署會作出準備，在1月16日起展開歲晚清潔大行動，期間在各區設立超過200個臨時廢物收集站。

1‧16起歲晚清潔大行動 針對內地購物網站售賣聲稱為指定袋的垃圾袋，謝指查證後，並非環保署授權零售商，聲稱為指定袋的垃圾袋也不是法例訂名的指定袋，已把個案轉交海關跟進調查。在宣傳方面，他會「不斷持續地加大力度進行」。

陳學鋒續問及能否延長垃圾徵費條例的適應期，讓更多市民有更長適應時間，謝指明白全民改變生活習慣需要時間，有需要時可考慮延長適應期。

促物管公司清楚列明收費 議員陳穎欣及何俊賢均指垃圾徵費未開始已有物管公司大加管理費，遠超政府需要的標籤費用，稱就算延到8月1日實施，香港居民仍是「待宰羔羊」，詢問會否有行政上罰則解決「趁火打劫的壞分子」，政府指會要求管理公司和政府收取費用一定要清楚列明，讓市民清楚，會和業界開會討論，但強調垃圾徵費沒有改變垃圾處理方式，對大型傢俬每個屋苑都有不同做法。