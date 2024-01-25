東呼即應：冇碎銀搭巴士遭揭發 網民屈車長玩弄乘客

【本報訊】社交媒體上熱傳有巴士貼出告示，提示「乘客必須繳付全額車資」，包括付足幾角的碎銀，發文者稱現時外出未必會帶大量輔幣，質疑部分車長玩弄乘客為樂，揭發乘客少入車資「彰顯車長嘅權力」，引發網民熱議。

「出唔足糧睇吓你嘈唔嘈」 該貼文附有一幅巴士車頭位置的相片，可見巴士門上貼有一張告示，指出「71B乘客必須繳付全額車資」，並列明成人車資為2.3元，而長者及小童則為1.2元。根據九巴應用程式，71B是來往大埔富亨邨及大埔中心的循環線，發文者指「呢個年代唔會袋咁多散子（輔幣）出街」，過往大多車長均容讓乘客只入2元車資，現時卻被要求付足車資，斥部分新車長揭發乘客少入幾角的車資「玩弄乘客為樂」，「唔通你個個都捉，用嚟彰顯車長嘅權力？」

貼文一出惹來網民大反擊，強烈譴責少投幣還惡人先告狀的劣行，有人留言「冇錢畀咪行路囉」，有人反問「出糧出唔足睇吓你嘈唔嘈」，亦有人指出少入3角，即少付13%車資，質疑發文者為何仍覺得「理所當然」。不知是否群情洶湧、眾怒難犯，發文者後來留言表示，自己是巴士司機，曾駕駛71B線，發文是「玩曲線」，想借網民的口，教育那班付不夠錢的乘客云云。

不過多年前曾流傳一個都市傳說，很多人零錢不足，付車資時差一元幾角，有乘客寫信予巴士公司，表揚車長「很好人」，少入車資也照讓他上車，結果連累車長被解僱，但是真是假，就不得而知了。