東呼即應：財赤搵小市民開刀 削消費欲斷港米路

公共服務醞釀加費 東呼即應揭不切實際 面對逾千億財政缺口，港府公共服務醞釀加價，引起外界質疑一味向基層市民開刀，卻不叫停大白象工程。《東呼即應》對比港府帳目，加價所得收入可謂杯水車薪，專家分析對解決財赤幫助有限，形容目前做法無章法，淪為「理財的數學」；加上樓市、股市不濟，只會徒添市民負擔。有議員亦指目前經濟狀況並不適合加價，恐會產生漣漪效應，當局應優先考慮開源節流。

港府日前表示，現在是時候檢視多年沒有加價的公共服務，當中包括康文署轄下「康體通」收費。說到康文署的康體設施，自2013年調低收費後，已有11年無調整，例如公眾游泳池周一至周五的入場費，統一收17元，室內籃球場繁忙時段則維持每小時120元；至於其他計劃加價的政府服務，例如消防處儲存危險品牌照費用，過去10年沒有加過價，而每年2,000元的商業登記費，更是由1999年起25年未曾加價。

學者嘲淪為理財的數學 政府收費按通脹調整，本來無可厚非，但如果當局以為向市民開刀，便可以填補財政缺口，明顯是打錯算盤。港官聲稱，政府服務收費只佔撥款很低比例，參考當局帳目，本財政年度赤字或逼近1,500億元，也是連續5年錄得財赤，估計經濟沒有好轉下，未來一樣會「見紅」；再看看政府收費，每年康文署康體設施的入場及租用費收入只有6億多元，至於商業登記費，2019/2020年起以至新冠疫情期間一直豁免，到今個財政年度取消豁免，預算只是為庫房帶來30億元收入，相對過千億財赤，可謂九牛一毛。

這次加價風被指是向普通市民開刀，引起爭議，中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，公屋租金及公立醫院加價無可厚非，但當局應該要有一套理財的哲學，要有既定機制計算收回成本、檢討成效等，但現時做法淪為「理財的數學」。他指出，公共服務加價必定會對低收入人士構成壓力，加上近年樓、股市表現非常不濟，本港中產財富蒸發了不少，但加價預期僅增加約100億元，相比港府每年約5,000億至6,000億元收入，可謂杯水車薪，對財赤的幫助很小，最終只會影響市民消費的意欲，得不償失。

有立法會議員亦認為，政府現時談加價不是適合時候，當局在其他地方開源節流，完全可以蓋過公共服務收費加價的差距。

議員憂加價爆漣漪效應 議員周文港表示，政府先行加價會產生漣漪效應，帶動其他不同行業，例如水費、排污費加價等，商家亦很可能會將增加的成本轉嫁予市民，在現時經濟不景下，並非合適時機討論加價。他指出，當局現時首要做的是節流，開源方面則可考慮開徵不影響民生的新稅，例如虛擬貨幣交易稅。

財金官員經常強調「應使則使」，倒不如先做好「應省則省」。當局與其一味「打劫」市民荷包，為何不叫停造價近5,800億元、最終結算分分鐘超過萬億元的「明日大嶼」計劃？為甚麼不退出聯合國《禁止酷刑公約》，遣返靠害香港、每年榨取庫房超過10億元的假難民？

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