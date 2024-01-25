政府百項方案 AI提升裝卸區保安

【本報訊】人工智能（AI）發展日新月異，有議員質詢政府會否進一步推動政府部門在公共服務引入及應用AI，又詢問政府如何保護個人資料以及發展AI。創新科技及工業局局長孫東昨指政府一直積極應用AI技術，以促進智慧城市和數字政府的發展，已制訂了《人工智能道德框架》，並就版權議題進行諮詢，探討繼續完善《版權條例》。

1823設聊天機械人 議員葛珮帆提出書面質詢，就政府推動AI教育、引入工務服務、隱患、版權等問題詢問政府會否有所行動。孫東回覆指資科辦於2023年8月更新《人工智能道德框架》，為局或部門就開發與人工智能相關的技術及應用方案提供更清晰的指引。至今，不少電子政務項目已應用了人工智能技術。

孫又表示，各局或部門會在今年起陸續推出數字政府及智慧城市「百項方案」，當中涉及人工智能的方案，例如利用AI提升公眾貨物裝卸區的保安以及在1823查詢服務中擴展人工智能聊天機械人服務等。

針對AI造成訊息洩露及內容造假等資訊安全隱患，他指香港現行法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，原則上均適用於網絡世界。現有法律框架下有若干條文可處理散播不實或不當資訊，例如《2021年刑事罪行（修訂）條例》就加入未經同意下發布或威脅發布私密影像的罪行，該罪行也適用經修改或移花接木，包括使用人工智能技術的私密影像。

因應人工智能技術的急速發展所衍生的版權議題，他指政府正研究相關議題，並將在今年進行諮詢，探討繼續完善《版權條例》所提供的相關保障，以確保本港的版權制度持續健全和具競爭力。