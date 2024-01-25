300宗反修例個案獲發回鄉證

【本報訊】2019年反對修訂《逃犯條例》衝突中有逾萬人被捕，當中有部分人更因涉及案件，無法取得回鄉證。議員張欣宇昨指出，早前接獲約300宗涉及反修例無法取得回鄉證個案，而所有個案亦已於去年中成功獲發回鄉證，期望事件有助社會重建互信，讓社會明白「只要係合情合理個體制都可以幫到佢哋」。

議員冀助社會重建互信 張欣宇表示，約300人當中有約210人獲當局確認不作起訴後成功獲發回鄉證，約45宗為在反修例案中被判刑，並服刑完畢的個案，另有約45宗為未正式獲起訴或撤控，均成功取回回鄉證。他認為反修例事件中被捕的人都是「對個政府體制信心唔係好高」，期望在協助相關人士爭取回鄉證後，可讓相關人士明白「只要係合情合理個體制都可以幫到佢哋」，與社會重建信任。

至於如何促進社會復和，他認為近年選制或多方面都改變很多，希望政府在制訂政策方面，或議員協助市民方面應以香港整體去考慮，「唔係淨係去取悅自己支持者」，否則「香港又變番過去好撕裂嘅情況」。