減77海外院校承認DSE 議員促交代

【本報訊】施政報告提出要發展香港成為國際專上教育樞紐。有議員昨在立法會提出質詢，指本年開始以後減少了77間海外院校承認文憑試，促當局交代原因及應對方法。有議員又質疑文憑試出現虧損，當局不利用境外需求開源，僅以政府補貼考評局是否負責任做法。政府重申對在海外籌辦文憑試持開放態度。

議員鄧飛表示，目前有600間非本地院校承認文憑試，當中海外和內地院校分別各佔300間，然而300間海外院校僅適用於2024年前，本年開始以後減少了77間海外院校，促當局交代原因同時如何確保文憑試競爭力。教育局副局長施俊輝指當局會加強宣傳文憑試工作。

質疑出現虧損懶開源 教育界議員朱國強指隨着考生下降，文憑試出現虧損，質疑當局不利用境外需求開源，僅以政府補貼考評局是否負責任做法。施俊輝指當局一直有和考評局就在其他國家商討，重申對在海外籌辦文憑試持開放態度。議員郭玲麗促當局交代在內地設文憑試考場的時間表，問及今年應否落實安排。施俊輝重申當局有和內地積極商討，然而距離2月初派準考證的時間臨近，如有最新消息會與內地公布。

不過，考評局指因應2024年文憑試起實施的核心科目優化措施，考評局由2022年初開始聯繫海外的大學與高等院校，以更新其文憑試收生要求。