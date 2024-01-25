面臨殺館 揭文化博物館去年蝕億元

【本報訊】早前有傳政府有意關閉香港文化博物館，雖然政府多次澄清未作決定，惟仍未能釋除大眾疑慮。議員梁毓偉書面質詢政府有關香港文化博物館和電影資料館過去5年整體入場人次、收入和支出。據政府數字可見，香港文化博物館的支出最高，平均每年花約1.5億元，40萬名市民到場，以此推算每一名市民入場，當局便需要支付近400元。

電影資料館虧損8000萬 根據文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日作出書面回覆，在文化博物館和電影資料館當中，最受市民歡迎的為文化博物館，最多一年的入場人次為2018至2019年度，有60萬人，但收入亦僅有約300萬元，然而支出卻達約1.3億元，換言之虧損逾一億元。去年的入場人次則有45萬人，收入只有約200萬元，支出卻達約1.2億元，換言之虧損達約一億元。

香港電影資料館入場人次最多的年份同為2018至2019年度共有14萬人，收入共72萬元，然而支出卻達約7,000萬元，換言之虧損約6,000萬元。去年入場人次有6萬人，收入只有62萬元，支出約9,000萬元，換言之虧損約8,000萬元。

楊潤雄指，政府現階段正就「流行文化館」所需設施的選址和面積作長遠規劃，文化體育及旅遊局現正與發展局及其他相關部門或機構（包括西九文化區管理局）緊密商討和研究，物色最理想的選址。當局會與不同持份者，包括專家顧問，就「流行文化館」的長遠規劃如選址、設施、策展方向及展覽內容等議題作探討。