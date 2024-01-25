邀國際歌手開個唱 政府官僚交市場決定

【本報訊】為促進疫後經濟復甦，有聲音建議香港應舉辦更多演唱會。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀昨在立法會提出相關的口頭質詢，又批評文化體育及旅遊局局長楊潤雄的答覆非常官僚，直指國際頂級藝人、歌手Taylor Swift，去年寧願揀選新加坡開亞洲演唱會，結果香港失去機會。楊則稱誰來或誰不來，只能交由市場決定。

Taylor Swift赴星洲 港失機會 葉劉淑儀關注疫情過後，政府會否吸引具國際知名度的歌手來港舉辦演唱會，如何協助主辦單位尋找合適的場地、入境簽證安排等方面措施；政府會否考慮以專項撥款的形式，例如放寬「文化藝術盛事基金」的申請資格至演唱會，以爭取國際流行演唱會落戶香港；政府會否主動聯絡業界及相關持份者，共同就推廣啟德體育園用作大型表演場地制訂計劃。

楊潤雄強調市場主導，又指理解到國際知名歌手一般有非常頻繁的演出，需預早就表演地點規劃行程，康文署會為這類演出的單位，提供特別安排，容許多於一年前提出租場申請。他又指香港的演唱會已逐步回復至疫情前的狀況，在2023年平均每個月有兩場人數超過一萬的大型演唱會，目前據知有國際歌星於2024年來港舉辦演唱會。

葉劉淑儀斥楊的答覆非常官僚，指即使去年有流行音樂會，但眾所周知，國際頂級藝人、歌手Taylor Swift，66場演唱會賺取10億美元，而亞洲演出寧願揀選新加坡，香港失去機會。她追問政府會否積極爭取國際知名歌手來港演出。

楊潤雄回應稱，國際知名歌星或組合來港演出，往往需與本地相關機構合作。政府會同相關機構商討，怎樣吸引外國知名歌手或組合來港演出，至於誰來、或誰不來，只能交由市場決定。他又指「文化藝術盛事基金」的成立初衷，的確是希望世界知名活動能落戶香港，然而一直以來涉及演唱會的是較少。