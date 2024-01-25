12港人蛇鄧棨然 擬認妨礙司法

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月企圖乘船偷渡到台灣，途中被內地海警拘捕。其中一名涉案人蛇鄧棨然，在內地就組織他人偷越邊境罪服刑完畢後，移交至香港執法部門，並就在港原本面對的藏汽油彈案，及因潛逃而加控妨礙司法公正案分別到法院應訊。他早前已就藏汽油彈案認罪，區院昨開庭處理妨礙司法公正案。庭上透露，鄧棨然擬承認控罪，會在2月14日正式聽取答辯，並押後至2月26日，連同藏汽油彈案一併判刑。

連同藏燃彈案2‧26併審

34歲被告鄧棨然，就本案被控於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港，連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人、喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及/或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。