英議員憂捲黎案國民被引渡 促澄清
【本報綜合報道】英國國會下議院周二（23日）就香港民主未來舉行辯論，討論內容包括壹傳媒黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力等罪名案件的相關問題，以及敦促政府對香港官員實施制裁。
是次辯論由下議院議員勞頓（Tim Loughton）發起。對於在黎智英案中，控方曾在庭上點名指多名英國政要及人權倡議者等人，屬共謀者或外國代理人，當中包括非政府組織「香港監察」發起人羅傑斯（Benedict Rogers）及保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke De Pulford）在內的英國公民等，下議院議員施志安（Iain Duncan Smith）對此表示相當憂慮，並敦促英國政府澄清，假如北京當局向國際刑警組織（INTERPOL）施壓要求引渡上述人士，英國政府會否拒絕合作。
英國外交、聯邦及發展事務部國務大臣（印太地區）卓雅敏保證，英國政府嚴肅看待任何濫用國際刑警組織行為，又指在黎智英案中點名英國公民的行為屬「不可接受」。
英政府仍考慮制裁港官
談及制裁行動方面，她稱仍在考慮根據全球人權制裁體制，對香港官員實施制裁，不會作出猜測。
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