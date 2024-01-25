英議員憂捲黎案國民被引渡 促澄清

是次辯論由下議院議員勞頓（Tim Loughton）發起。對於在黎智英案中，控方曾在庭上點名指多名英國政要及人權倡議者等人，屬共謀者或外國代理人，當中包括非政府組織「香港監察」發起人羅傑斯（Benedict Rogers）及保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke De Pulford）在內的英國公民等，下議院議員施志安（Iain Duncan Smith）對此表示相當憂慮，並敦促英國政府澄清，假如北京當局向國際刑警組織（INTERPOL）施壓要求引渡上述人士，英國政府會否拒絕合作。