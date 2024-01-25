張劍虹：黎智英搞英文《蘋果》 想塑造中國問題多

予美國更多理由 向華實施敵對行動 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供。張表示，黎智英指示成立英文版《蘋果日報》，表明毋須平衡報道，只需符合《蘋果》的立場。張坦言，英文版《蘋果》只會以負面的角度報道中國新聞，張認為黎是想把中國，塑造成很多問題的國家，藉此給美國更多理由，對中國實施敵對行動。

張劍虹供稱，2020年5月，國安法將訂立，黎智英發起《蘋果》英文版，並向管理層表明毋須平衡報道，只需涵蓋支持香港、符合《蘋果》立場的觀點。黎說，當時正值新冠疫情，形容反中情緒是美國所需要。成立英文版，能讓《蘋果》走向美國，對美國政治產生作用，並希望美國出手，對中港作出敵對行動，從而保護《蘋果》和香港。

比中文版更極端 齋負面新聞 張坦言，在報道中國新聞方面，英文版《蘋果》比中文版更為極端，只有負面新聞。張表示，黎覺得中國政權打壓人權，隱瞞新冠疫情，沒有誠信。黎想把中國塑造成一個問題叢生的國家，從而給美國更多理由，對中國實施敵對行動。

庭上展示一系列WhatsApp訊息，顯示黎智英曾說「有了英文版我的期望是，或者有一些關心香港的外國人，也訂閱撐我哋」、「若外國人想透過支持我們來支（持）香港，我們就得救了。越（愈）想越（愈）覺得英文版是我們當下必須做事項」、「請努力量（儘）快推動這事，現在很多美國大媒體要訪問我是想撐我哋，是時候走向美國讀者，讓他們的存在成為我們與美國政治的槓桿，是很大支持柱樑」。

邀特朗普等人訂閱 終告吹 庭上亦披露由本案認罪被告之一、前總編輯羅偉光，根據黎智英編採指示所寫的英文版《蘋果》工作流程，當中提及「選用新聞原則」，並列出數點，包括「中國維權新聞」、「影響香港民主、自由、人權」、「中方損害香港經濟金融的的操作：香港公司染紅，中資公司獲利益輸送」。

對於黎智英助理Mark Simon在《蘋果》英文版的角色，張昨在庭上說，Mark Simon會協助宣傳，介紹專欄作家，及邀請美國官員及政要訂閱，當中包括美國前總統特朗普、副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧。黎想藉邀請政要訂閱，為《蘋果》提供政治保護。不過Mark Simon之後向張指，因政要的付款紀錄不應留在《蘋果》系統，故最終上述政要都沒有訂閱。

張續供稱，黎想美國關注台灣被中國脅迫的情況，目的是向中國施加更多負面批評。另一方面，2020年7月，黎智英開始在Twitter進行直播節目，黎覺得這些節目很有用，因為可以與具影響力的外國人談論香港局勢。張形容黎智英「好緊張」國安法對香港及《蘋果》的影響。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹證供重點表