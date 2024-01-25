醫健：老有所醫：足踝扭傷手尾長？

足踝扭傷新傷舊患個案臨床並不少見，受影響人群之廣不乏青少年運動員、在職穿高踭鞋者，或高年足踝扭傷舊患風濕痛者。若曾足踝扭傷者，不少人會再扭傷，似乎病患已演變成容易反覆扭傷。影響所及包括運動員難以恢復訓練、或穿高踭鞋者留下鞋履心理陰影、年老者足踝前後左右疼痛，舉步維艱。究竟足踝扭傷應如何善後？怎樣才能預防後遺症？

足踝扭傷動作大致可分為向內與向外，由於足踝韌帶內側厚外側薄厚度，影響及關節穩定度內側較外側穩定。意外中足踝更易扭向失穩方向，故臨床更多為足踝向內扭傷。然而，對於個別韌帶而言，受傷撕裂程度愈大，傷患程度亦愈嚴重，足踝失去韌帶承托保護，故此關節更為失穩，扭傷後自覺足踝鬆弛，稍作活動便覺足踝內雜響聲，步行驚覺腳踝支撐。

除韌帶鬆弛承托力不足外，足踝扭傷亦會致下肢體感減弱。體感概念不難掌握，其功能是幫助我們感受到人體所處位置及姿勢，例如當我們走路時，大腦已可感應肢體動作及所在位置，而不須每每看着手腳才知悉。而足踝扭傷後，可由於韌帶傷患，或傷後休息過久，導致體感感受器失靈。若步行於凹凸不平路面，足部體感感受器已不能及時通知腦部路面情況。此外，足踝相鄰肌肉亦可因傷或失用，致肌力或反應能力減弱。