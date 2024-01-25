公營專科排長龍 促派兒童醫療券

【本報訊】立法會昨日通過促進兒童醫療服務發展的動議，有議員指香港的醫療水平雖名列前茅，但礙於體制上的結構性限制，公營兒科面對等候時間長、私營收費昂貴、綜合預防性檢查服務不全面的問題，困擾許多家長。多名議員促請政府派發兒童醫療券，避免小朋友因拖延診治。

多類治療師專業 政府架構未承認 議員顏汶羽指公營醫院專科排期，最誇張是眼科，要輪候210個星期，即是約4年才可第一次見醫生，結果「小病拖到變大病」，更難診治；而小朋友即使感冒發燒，拖延診治亦可惡化成肺炎，最終政府要花更大的資源。他認為政府宜採取「組合拳」處理問題，建議參考長者醫療券模式，每年向每個兒童醫療券戶口注資2,000元，藉此鼓勵到私營醫療求診，順帶減輕公營醫療壓力。

針對精神健康問題，議員郭玲麗表示，截至去年12月12日已有40位學生自殺輕生，情況令人擔憂，認為政府在完善三層應急支援架構，同時需正視目前在有關精神健康的第二層的支援人士，包括輔導員、家庭治療師、藝術治療師、音樂治療師、遊戲治療師等專業在政府架構中仍然不獲承認，社會認知亦不足，以致不少學校反映在尋找第二層支援時十分困難。她呼籲盡快完善第二層支援架構，更可考慮在學校增設輔導崗位的恒常職位。

當局重申回應指衞生署為合資格兒童提供的免費疫苗接種，可預防11種疾病，亦有進行有關兒童同青少年的健康檢查和評估，當中包括視力普查及轉介治療，政府亦提供周年的健康檢查，涵蓋不同成長階段的需求。