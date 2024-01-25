翻新牛頭角街市 研究復研究

【本報訊】牛頭角街市現代化計劃只聞樓梯響，暫未有明確時間表，環境及生態局局長謝展寰昨在立法會書面回覆議員質詢指，建築署正就計劃和臨時短期街市作初步技術評估，稍後將開展詳細可行性研究，今年下半年會確定擬議工程時間表和目標竣工日期。

街市內現370攤檔租出 謝展寰表示，截至上周三（17日），牛頭角街市租出攤檔數目為370個，攤檔承租人並無持有小販牌照，食環署與街市攤檔承租人之間為業主與租戶關係，受租約所約束，但當局考慮到租戶的配合有助政府順利推動街市發展計劃，故食環署會根據既定政策及適用的恩恤安排，為受影響的租戶提供協助。

議員鄧家彪又稱，裕民市集發展及經營不理想，當局會否研究拆牆鬆綁，增加活化市集的可行性。謝展寰表示，現時135個裕民市集攤位當中，有23個攤位空置，食環署一直密切留意市集的運作情況，並與市區重建局及其推廣承辦商合作，提升和改善市集的整體經營環境和氛圍，如在節日舉辦工作坊、邀請演藝人士表演吸引人流等；食環署近月更曾與販商代表和立法會議員會面，聆聽業界的意見。