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翻新牛頭角街市 研究復研究

牛頭角街市現代化計劃會於今年下半年確定擬議工程時間表和目標竣工日期。 牛頭角街市現代化計劃會於今年下半年確定擬議工程時間表和目標竣工日期。
牛頭角街市現代化計劃會於今年下半年確定擬議工程時間表和目標竣工日期。
【本報訊】牛頭角街市現代化計劃只聞樓梯響，暫未有明確時間表，環境及生態局局長謝展寰昨在立法會書面回覆議員質詢指，建築署正就計劃和臨時短期街市作初步技術評估，稍後將開展詳細可行性研究，今年下半年會確定擬議工程時間表和目標竣工日期。
街市內現370攤檔租出
謝展寰表示，截至上周三（17日），牛頭角街市租出攤檔數目為370個，攤檔承租人並無持有小販牌照，食環署與街市攤檔承租人之間為業主與租戶關係，受租約所約束，但當局考慮到租戶的配合有助政府順利推動街市發展計劃，故食環署會根據既定政策及適用的恩恤安排，為受影響的租戶提供協助。
議員鄧家彪又稱，裕民市集發展及經營不理想，當局會否研究拆牆鬆綁，增加活化市集的可行性。謝展寰表示，現時135個裕民市集攤位當中，有23個攤位空置，食環署一直密切留意市集的運作情況，並與市區重建局及其推廣承辦商合作，提升和改善市集的整體經營環境和氛圍，如在節日舉辦工作坊、邀請演藝人士表演吸引人流等；食環署近月更曾與販商代表和立法會議員會面，聆聽業界的意見。
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