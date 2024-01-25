未善用土地 促重新審視郊園邊陲建屋
【本報訊】離島區發展滯後，立法會昨日辯論有關「善用土地資源，加快發展離島地區」的動議，指大嶼山在內的離島現時尚有大批土地未被充分利用作發展用途，促請政府深入研究如何善用離島，尤其是大嶼山的土地資源，更有議員指出「路通財通」，但離島「路不通」，政府應基建先行，完善社區配套，有議員亦促請政府重新審視郊野公園邊陲和綠化地帶建屋的可能性。
交通不暢達 礙離島發展
提出議案的議員葉劉淑儀指離島有很多珍貴資源，但離島人口老化相當嚴重，主要原因為交通不方便，年輕人難以找工作。她又指大嶼山發展面對很多困難，交通不暢達，稱有人想去大澳，起碼一個半小時，且道路彎多危險，而碼頭陳舊，令遊客難以去遊玩，她又斥南丫島等於港島六分之一，但因為交通不暢達而無法發展；改善梅窩由2014年開始只到了第二階段，稱梅窩碼頭「豆腐膶」地方，發展卻要超過15年，費用超過10億元，斥發展太慢，費用太高。
在土地運用方面，議員管浩鳴表示，本港有不少未有發展用途的土地，偏偏就「得地無所用」、「繼續曬太陽」，反問「環保意識係重要，難道就可以凌駕一切以民為本的宗旨」，促重新審視郊野公園邊陲和綠化地帶建屋，或興建配合社區配套和產業發展用途的可能性。
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