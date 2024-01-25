北都3項目 年內申撥款動工

【本報訊】政府近年力推發展北部都會區。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒早前受訪時表示，北都項目發展規模大並具有挑戰，當局今年內會就新田科技城、洪水橋/厦村第2期及古洞北/粉嶺北餘下階段等3個項目，向立法會申請撥款動工，港府亦已預留資金作收地用途。對於早前古洞北/粉嶺北發展區有6幅地皮的原址換地申請告吹，丘則認為屬外在情況所導致。

就4新區提規劃諮詢 他續稱，今年除了會就北都多個發展項目提出撥款申請外，亦會就4個新區提出規劃和諮詢，包括流浮山、新界北新市鎮、牛潭尾及馬草壟。他指，由於香港已有一段時間沒有新發展區，在相若時間推出幾個重大項目，預料會影響到不同利益、原居民和棕地作業者等持份者，而北都也不是單純的土地發展項目，故需要不同政策去支持，以及不同部門建立協作關係。

他重申港府已預留資金收地，不過最終仍要視乎立法會批出撥款，當局會在顧及整體公共財政的可持續性情況下，按序推展項目。對於原址換地申請告吹，他認為是因應外在情況所導致，在放寬申請機制後，未來原址換地機制仍有前景，但港府未必會開放所有產業用地作換地，或要保留策略性位置。