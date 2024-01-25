啟悅苑494萬樓王 景觀開揚望維港

新居屋價單出爐 料首批買家下周三揀樓 「居屋2023」的樓書和價單終於出爐。房屋委員會昨日在網頁上載售樓資料，預料首批買家可在下周三（31日）揀樓。其中最萬眾矚目的「樓王」位於啟德啟悅苑B座30樓8室，索價494.46萬元，實用面積469平方呎，每平方呎價約為1.05萬元，但單位設計「開門見廁」。而最平單位則位於元朗朗天苑A座3樓19室，入場價只需148.72萬元，實用面積288平方呎，每平方呎價約為5,164元，若以綠表首期5%來計算，最平只要約7.43萬元便可上樓。

啟德啟悅苑「樓王」位於高層，景觀開揚，坐向東南，望車站廣場及啟德體育園景，甚或能看到維港景色；但單位設計屬「開門見廁」，有梗廚，預計可間約兩間房。啟悅苑內有不少康樂設施，包括兒童遊樂場、羽毛球場等，亦設有零售大樓，而港鐵宋皇臺站則較靠近A座，若由B座走到宋皇臺站相信要花約數分鐘時間。

6屋苑共提供9154伙 朗天苑最多 元朗朗天苑的最平單位位處低層，坐向東面，前方有屋苑的垃圾收集站，望車路和對開的御豪山莊；而單位設計料最多只可間一間房，有梗廚，靠近樓層垃圾房及升降機位置。朗天苑亦自設零售設施，以及不少康樂設備，包括籃球場、羽毛球場和兒童遊樂場。

除上述兩個屋苑外，今期另有4個新建居屋項目，分別是位於安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑及屯門的兆翠苑。6個屋苑合共提供9,154伙，當中以元朗朗天苑供應最多，共有3,080伙，以市價62折發售，售價由148萬元至494萬元。

除了新建屋苑外，居屋2023亦重推多個屋苑的貨尾單位，包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田愉德苑。另外亦有出售合共416個租者置其屋計劃下的回收單位，共39條租置屋邨均有單位供應，單位售價由22.5萬至99.7萬元不等，屯門山景邨供應最多，共出售57個單位；最貴單位為深水埗南昌邨昌賢樓7樓，一個面積494平方呎的單位，最平則是大埔運頭塘邨一個164平方呎單位。