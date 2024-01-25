短訊加＃遏電騙 銀行業下周日起試行

【本報訊】本港電話騙案層出不窮，通訊事務管理局辦公室上月底率先於電訊業推出「短訊發送人登記制」，即於已登記的短訊發送人名稱前加入「#」號，以助識別詐騙短訊。通訊辦通訊事務總監梁仲賢表示，銀行業將於下周日（28日）起參與登記制，未來會協助政府部門、決策局及其他機構參與，最快下月起開放申請。

問到會否制訂KPI，梁指出，會盡量讓有興趣的機構參加，若機構經常使用短訊，相信參與登記制可達致雙贏。他續指，入境處、效率促進辦公室等部門已表示有興趣，相信速遞公司、家電公司等亦有意參與，現階段不會強制所有機構參與，通訊辦會將參與機構名單上載到專題網頁。

實名認證 116萬張電話卡撤登記 此外，截至去年底，通訊辦、執法部門及電訊商成立的工作小組，已封鎖超過2,400個涉嫌詐騙電話及6,800個涉嫌詐騙網站。同時，當局去年2月起全面實施電話卡實名登記制，已有約102萬張電話儲值卡被拒登記，電訊商抽樣檢查後，取消約116萬張未合規的電話卡登記，通訊辦已經要求電訊商在今年年中或之前，加入「智方便」認證，加強平台可靠性。

通訊辦去年4月起要求電訊商攔截來自境外的「+852」可疑電話，至去年底已攔截210萬個相關來電，並就境外來電發出超過2,200萬個話音或文字訊息提示；電訊商去年6月起監察並識別懷疑詐騙電話，截至去年底已暫停約51萬個本地流動電話服務。梁仲賢指出，近兩個月電話騙案數目有所下降，反映措施開始奏效，但亦有可能是騙徒改以網絡進行詐騙。他續指，工作小組會定期開會討論新對策，今年亦會加強宣傳防騙訊息，與區議會合作舉辦地區宣傳活動。