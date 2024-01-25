高鐵推多程車票 優惠價往返中港

【本報訊】港鐵公司宣布，廣深港高鐵將於今日起推出兩款多程車票，讓乘客往返香港西九龍站及一個指定的廣深段短途終點站，可享有相當於大約4%至36%不等的票價折扣。

適用10目的地 包括福田廣州南 新推出的兩款多程車票，分別為90日乘搭20程的「20次計次票」；及30日乘搭60程的「30日定期票」，兩款多程車票的10個適用站點包括，福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東。下周一開始在12306平台發售。

每張多程車票適用於一個固定站點，視乎票種、目的地、車廂等級及實際使用次數，乘客購買多程車票後可預約列車班次。計次票最多可以同時預約4班車，而定期票則最多可同時預約10班車。

乘客若不乘坐已預約班次，可以在開車前任何時間取消，否則會被視為已乘車並扣減乘車次數。

另外，港鐵表示，正將去年推出的福田「靈活行」即日變更車次安排擴展至深圳北站。香港西九龍站亦會在農曆新年期間加派人手，協助乘客。