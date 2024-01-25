配合新春通關安排 皇巴加密班次

【本報訊】農曆新年期間，深圳灣口岸由年卅至年初四24小時通關；羅湖口岸年卅及年初二則延長運作至凌晨2時。議員張欣宇估計，年初二煙花匯演後約5萬人次有通宵過關的需求，而單是皇崗口岸已可容納兩萬人次，深圳灣口岸的容量則更多，相信屆時足以應付。而多條鐵路本來亦將於年卅晚通宵行駛，今次開通羅湖口岸並不會有太大影響，因為額外投入亦不多。

永東直巴副總經理蔡順基表示，為協助疏導旅客，農曆新年期間部分線路的皇崗巴士班次將由原先約每20至30分鐘一班，加密至每5至10分鐘一班。他又指市區開出，經深圳灣口岸的直通車一向有配額限制，認為兩地政府因應假期情況調節，暫時未公布今次配額增加的數目，但估計會與以往一樣增加兩至三成。

蔡續指，兩個口岸的服務都會額外增加人手，並與司機溝通放假安排。他又說政府公布的措施算是精準，鐵路可快速疏導客流，跨境巴士業界或多或少擔心影響本身客量，但以整體人流疏導來說，亦是合理安排。