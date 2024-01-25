高才通審批滿漏洞 口講把關恐又縱容

內地「攻略」火紅 移居生仔大有作用 香港人才短缺，要向外「搶人才」，旋即內地有社交網站把「高端人才通行證計劃」視為來港產子或居留的「攻略」。有議員昨在立法會直指憂慮計劃會被濫用，淪為移居香港的「大法」，甚至導致計劃被「玩爛」，要求當局交代把關工作。政府指截至去年底已接獲6.5萬宗申請，其中5.1萬宗獲批，3.6萬人抵港，而政府不時進行突擊巡查，檢查申請人的資料是否屬實，如發現有非法手段來港，申請人需負刑責及被遣返，當局亦正進行一項跟進調查，以準確評估計劃的成效。

提出口頭質詢的議員何敬康要求當局交代高才通計劃來港的申請人，在港獲聘的數字以及他們從事行業分布，以及計劃的A、B和C等3類申請的被拒宗數。他指有關計劃的審批準則寬鬆，容易淪為部分人士的移居香港「大法」，例如有傳聞指個別申請人只為來港產子、便利出入境、完善個人履歷等，導致該計劃被「玩爛」。他關注政府如何做好把關工作，以遏止和消除各種不當使用及濫用該計劃的情況。

中介收7萬 發假僱傭資料 勞工界議員周小松指在計劃推出初期，內地的社交網站已廣傳，可輕易透過高才通計劃來港生小朋友，甚至取得永久居民身份而毋須來港工作或創業；更有媒體報道，有中介公司收取7萬元的服務費，可發出虛假的僱傭資料，為續簽提供證明，他關注政府會否透過內地的社交網站，宣傳正確訊息、杜絕濫用。

推出一年僅5%申請被拒 勞工及福利局局長孫玉菡回應指，截至去年12月底已有約6.5萬宗申請，當中接近5.1萬宗申請獲批，其中約3.6萬人已經來港。加上其他人才計劃，去年總計有9萬人才抵港，超過當初定下輸入每年至少3.5萬人的目標。去年12月底，約3,000宗高才通申請被拒，佔申請數目約5%，被拒的主要原因是申請人未符相關準則和要求。

稱有問卷調查 評估成效 他強調高才通的申請資格清晰透明，入境處會嚴格審視每宗申請。截至去年12月底，逾20%獲批申請者申報是來自金融服務；而來自商業及貿易，創新及科技則分別各佔15%；約10%是申報來自資訊及通訊科技。高才通計劃下獲批的申請者逾70%的年齡是40歲或以下，而高收入或頂尖大學畢業，且累積至少3年工作經驗人士，即A和B類佔約80%。

高才通計劃推出一年，他指當局目前只能掌握申請的數據。為了審視計劃的成效和申請人更詳細的資料，當局正進行一項跟進調查，以問卷形式了解高才通計劃下來港人士的資料，以提供協助，以及掌握計劃對香港經濟的影響，會以問卷形式，調查高才通來港人士的資料，有結果之後會再作公布。

他重申，儘管高才通計劃的申請人，毋須事先獲得香港僱主聘用，但需續簽以延長逗留期限之時，則必須要獲得聘用，而有關聘用必須跟其學歷配合、或在港開辦或參與業務。當局會按行之有效的機制把關，亦不時作出突擊巡查，核實有關公司的營運模式，財務狀況和員工資料等，以判斷申請人，或其聘用公司的資料是否屬實，又強調任何人士以非法手段取得來港工作許可或居留身份，除了要負上相關刑責，且會遣返至原居地。

政府亦說留意到內地有社交媒體發放不實訊息，當局會通過不同渠道，包括一些相熟的協會，對有意申請高才通的人士發出明確訊息，須在港獲得聘用或參與業務才可獲得續簽。