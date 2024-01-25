告誡驅趕了事 鮮有拘捕檢控

【本報訊】新冠疫情期間一度銷聲匿迹的乞丐近日重現街頭，根據《簡易程序治罪條例》第26A條，本港嚴禁當街行乞，違者最高可被處以第一級罰款及監禁12個月。不過，過去5年間，本港只拘捕了79人。法庭去年2月處理一對持雙程證來港、於長沙灣順寧道一街市對開賣唱的殘疾男女違例時，亦僅每人罰款1,500元，如不繳交罰款才以5天監禁代替。

本港嚴格規管行乞取酬等行為，除獲社會福利署或民政事務局發出許可證，可在公眾地方組織籌款或募捐等，否則任何人乞取施捨均屬違法，根據《簡易程序治罪條例》相關條文（下稱：條例），最高可被判處第一級罰款及監禁12個月，即判處金額最高2,000元及可被監禁。

當局曾指，如發現非本地的街上行乞者，執法部門會根據條例採取適當行動，當中可包括3類，如沒有預謀的行乞，部門會通知有關人士所屬國家及地區的領事，安排遣返原居地；如有關人士持雙程證，則會被轉介入境事務處進行遣返；若是有預謀的行乞，執法部門會按情況，根據條例下第26A條「乞取施捨」或第26B條「以恐嚇方式等求取施捨」，檢控該名人士。如該名人士屬第一、二次定罪，可被判處第一級罰款及監禁一個月；如屬第3次或其後定罪，則可被判處第一級罰款及監禁12個月。

賣唱乞打賞 僅判罰$1500 不過，行乞者意在博取他人同情，執法人員處理這類行為亦多以告誡、驅趕等手法執法，因此拘捕及檢控的個案都不多。去年2月，一對持雙程證來港短暫停留的殘疾男女，到港後於長沙灣順寧道一街市對開賣唱，期間有途人「打賞」將錢擺入放置在兩人前面的紙皮盒內，兩人及後被控乞取施捨罪並認罪，裁判官判處他們各罰款1,500元，如不繳交罰款則以5天監禁代替。