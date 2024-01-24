龍七公：搞亂中東局勢 美國玩火自焚

中東局勢正在惡化，以哈衝突未見平息之勢，近期由紅海國際貨輪遇襲，到美國派軍機接連轟炸也門叛軍青年運動（胡塞武裝）的設施，在在顯示，美國與伊斯蘭世界武裝勢力在中東的衝突正一步步升溫。美軍已有兩名海豹突擊隊成員在亞丁灣執勤失蹤，料已殉職，再加上近期美軍遇襲事件日益增加，美國想繼續做大佬操盤，又不想沾禍水濕身，不可能了！

駐伊拉克美軍有份使用的阿薩德空軍基地，日前遭20枚火箭炮襲擊，有美軍人員受傷。事後，伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」爽快地承認責任。該組織選在美軍機接連轟炸胡塞武裝的導彈發射架後報復，並特別選定有美國空軍駐守的基地還擊，目的當然是告訴美國：親巴勒斯坦勢力並沒有因為胡塞武裝遭轟炸而膽顫，接招吧，美國。

美國副國家安全顧問立即代表白宮還擊：「這是非常嚴重的攻擊」、「我們（美國）極其嚴肅看待此事」。美國會多嚴肅看待這事呢？恐怕五角大樓沒那麼快拿得出章程，而且美國也需搜情報，謀定後動，以免更大規模的襲擊在後頭。

因為這次決定，涉及到拜登政府甚至是美國政府幾十年來不易的攪局哲學。美國霸權最厲害之處就是長臂操控，其長臂幾乎伸到世界任何一個角落。美國政府的經典玩法是，出資本或出搞手，找代理人搞亂他國或地區的政局、經濟、安定，但美國人及美軍不會輕易下場。

這一手影是否很熟悉？美國就是用這套手法操弄兩岸問題，大打台灣牌。從早年的國民黨治台，到現在的民進黨治台，美國一直在幕後指指點點，惟每次被問到台海兵凶戰危時，美軍會出動嗎？沒有一個美國人說YES。同樣情況在兩韓對峙、打了近兩年的俄烏戰爭，也是同一套方程式。

美軍基地頻頻遇襲 而這次中東亂局，美國似乎不易脫身了。去年10月7日哈馬斯對以色列發起襲擊後，親巴勒斯坦勢力已對美國的偏頗態度怒不可遏，美軍駐中東多個基地也成了出氣袋，過去3個月，美國駐伊拉克約2,500名美軍，和駐敍利亞的900名美軍，遭遇了數十次攻擊，部分小規模襲擊及騷擾已難計算。雖然有些攻擊不痛不癢，或被美軍強而有力的導彈攔截系統擋了，但俗語有云，蟻多咬死象，美軍當然懂得這道理。

更何況，美軍在亞丁灣剛損失了兩名海軍陸戰隊精英，在阿薩德空軍基地的襲擊中又有人重傷，拜登欲驅逐胡塞武裝後理順世界航運秩序的算盤未打響，美國大兵竟連續出事，若美國再正面槓上整個伊斯蘭武裝勢力，拜登還想競逐連任嗎？

只要想想以色列在加薩狂轟濫炸，美國則在加薩以外、中東以內被狂轟濫炸，本來只想幕後操盤，但若結果變成幫以色列擦屁股擦出禍，美國自然要再計算得失。