笑看天下：引狼入室卻以為好威

菲律賓最近頻頻在南海興風作浪，其海岸防衞隊日前表示，中國海警本月12日喺南海黃岩島以南海域，試圖驅趕正在捕撈貝類海產嘅菲律賓漁民。海岸防衞隊發言人稱，事發於菲律賓海域，如果要根據國際仲裁庭嘅裁決，那是一個傳統漁場，菲律賓漁民採集嘅任何水生資源都不違反任何現行國際法。其國安委發言人則指，中國海警當時指示菲律賓漁民歸還喺有主權爭議嘅黃岩島附近收集嘅貝類，然後趕走他們。

此外，菲律賓船隻近排未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，甚至故意衝撞中國海警船時有所聞，菲律賓反指中方採取了「危險、不負責任和非法」的行動，並指摘這些行動侵犯咗菲律賓主權。種種迹象顯示，菲律賓喺南海動作多多，無非係試探中國底線，眼見中方頂多以水炮驅趕，菲律賓嘅膽子也就愈來愈放肆。當然，背後也有美國撐腰，拜登亦曾表示，如果菲律賓船隻在南中國海遭受攻擊，美國將介入干預。

菲律賓總統小馬可斯對拜登嘅話信到十足，也就益發狂言亂語，最近更就台灣地區選舉結果發表講話，稱期待與台方密切合作嘅言論，嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所作的政治承諾，粗暴干涉中國內政。

菲律賓一直以為與區域內或更遠嘅國家達成多邊協議並展開合作，便可令其處於正確軌道上。去年11月日相岸田文雄訪菲，便與小馬可斯敲定了雙邊軍事合作的諸多具體事項。本月19日，菲律賓又與加拿大簽署防務合作備忘錄，兩國隨後可能達成「駐軍協議」。事實上，菲律賓近期多方面加強與域外國家合作，對華施壓，分分鐘係「引狼入室」。一味靠人而可以改變命運者，歷史上未之有也。