撥亂反正：拉攏小國 難破圍網

除了國務院總理李強出訪瑞士和愛爾蘭，外交部長王毅走訪非洲和南美多國，國務院副總理劉國中也剛結束了非洲之旅。後者先後訪問了北非的阿爾及利亞和中非的喀麥隆，並代表中國出席在東非烏干達舉行的不結盟運動峰會、77國集團和中國第三屆南方峰會。

中國的外交策略路人皆見，就是透過拉攏全球的小國、窮國、政治中立國，以及因國內經濟或特定外交理由而有求於中國的國家，來抗衡以美國為首的西方世界，突破日本、南韓及菲律賓等美國區內盟友組成的反中圍網。

然而，該等國家雖然數量多，加起來的面積和人口也不少，但軍事和經濟實力始終難與歐美日韓相比。當中不少國家名為中立或拒於中美之間選邊站，但實際上就是易於因財忘義及見利思遷，有的更慣性借錢不還和善於撒賴敲詐。例如太平洋島國瑙魯，一旦台灣及美國願意提供更優厚的經濟援助，不排除該國過幾年又會重新與北京斷交。

部分全球南方國家亦特別容易因國內選舉、外力干預，以至軍事政變，而導致經濟與外交政策改弦易轍，隨時令中國多年來的外交努力與投資付諸流水。例如去年剛與中國簽訂「一帶一路」合作協議，並宣布改以人民幣來結算兩國貿易的南美國家阿根廷，自去年底總統選舉後便對華立場大變，更拒絕加入由中國主導的金磚國家組織。

再者，近年致力提升自身國際地位的印度，也在積極拉攏同一批國家，一方面挑戰中國的發展中國家「大佬」地位，一方面抗衡西方對印度在國內外的侵犯人權行為的批評。印度總理莫迪的大國復興野心，比起土耳其總統埃爾多安、俄羅斯總統普京都更強烈，這場小國爭奪戰勢將日趨白熱化。