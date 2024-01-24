冰鑑春秋：接到對岸電話怎麼辦

台灣立法院龍頭之爭白熱化，國民黨推韓國瑜搭江啟臣，民進黨則是游錫堃與蔡其昌繼續搭檔。游錫堃意有所指地影射若韓國瑜當選，「中共會打給他，請他不要去邦交國，或邀請他過去，看會怎樣？我就不會。」游錫堃雖是想凸顯自己，卻無意中透露了兩岸交流停滯的癥結。

民進黨自豪所謂「國會外交」，誇稱4年來即使遇上疫情，仍有79個國家、229個訪問團，共3,400多人來立院訪問；不僅大陸邦交國議長來台演說，游錫堃也到法國、捷克、立陶宛國會演講，自謂外交成果豐碩。事實是台灣的邦交國逐年遞減，國際空間日益縮小，這都是拜兩岸對立升高、缺乏溝通管道所致。若韓國瑜上任，大陸願意與他聯繫，豈不是開啟另一扇窗，為兩岸融冰提供契機？

大陸再怎麼愚蠢，應該也不會打電話要韓國瑜不要出國訪問，何況，就算大陸真的這樣做了，韓也不可能聽從建議。反倒是如果大陸真的邀請韓國瑜訪問，只要雙方能談妥對等的溝通方式，又有何不可？特別是在國際間都對賴清德上任後的兩岸關係抱持悲觀的時刻，若韓國瑜真能進入大陸，不是更能緩解彼此劍拔弩張的氛圍嗎？

可惜從游錫堃以自己不是中共喜歡的人，還被列為頑固台獨分子而自豪，就可得知未來若韓國瑜順利當選，想要開展兩岸交流，勢必也會遭遇民進黨的全力杯葛。「投降主義」、「中共同路人」的大帽子，屆時又將罩在韓國瑜頭上。

民進黨嘴巴上說要和大陸交流，實際上卻將大陸視為洪水猛獸，除了民進黨自己人，任何其他人與大陸接觸都不被允許。連接個電話都能成為民進黨恐嚇民眾的說詞，未來4年，兩岸想要不發生直接衝突，還真的得靠老天保佑。