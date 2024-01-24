坦言集：中國經濟好

中國經濟是好，抑或是壞呢？

2023年中國經濟增長5.2%，不是全球增長最快，但中國勝於美國、歐盟、日本，遜於印度。然而印度發展水準低，仍屬工業化高速經濟增長時期，與中國成熟的工業化有頗大的差別。而且印度的外貿出口規模小於中國，受國際影響和國際經濟競爭力不如中國。中國5.2%的較高經濟增長率伴着龐大的外貿順差，和全球最大的出口規模，順差相當於GDP的4.6%，在日本、南韓等出口導向的經濟還處於疲弱之時，和美國及西方的貿易制裁，仍能有此貿易順差，突出中國經濟的優勢和增長韌力。這樣的表現從國際層面說只能是好，而不是一些海外輿論所說的不好。

當前中國經濟正處於重大結構和體制轉型階段。近一、二十年經濟高增長重要推動力的房地產，泡沫穿破了，投資、建造、銷售大幅下降，對整體經濟牽動頗大，特別是對經濟信心和財富效應大幅度由正而轉負面，衝擊社會投資與消費。由房地產泡沫引發的金融泡沫和過度（公私）投資，也因而受到沉重打擊。在美息高企、美日股市高漲引致的中國資金外流和外來資金大減，也使中國金融內外受壓，經濟信心難以恢復。實體經濟與經濟信心支撐的金融同時面對着收縮的困難，包括地方和部分企業龐大的債務，海外對中國經濟的悲觀情緒是有所根據的。不過，中國經濟還有極其積極的因素。

一是強大國家力量和進取政策形成的舉國體制，能有效地動員與調動國內外資源，包括國內超額儲蓄、積累的外匯儲備和國家發行本幣債券的能力，這是穩定經濟和信心的最大因素。明顯作用是基建投資在全年達到GDP的四成，與以往經濟高增長時期相近，不會出現經濟增長減速、市場信心下跌、投資大減的惡性循環。

二是中國社會的高儲蓄傾向與多年高增長積累的財富，並沒有為房地產與金融泡沫爆破及資金外逃所完全消耗。中國社會保存的財富與經濟增長，一起產生出可觀的消費增長，零售消費有7%以上增長。

三是中國過往的科研、生產、人才的投資形成國際競爭力，在國際不景中仍有出口增長和外貿順差，且出口產品結構升級，市場多元化發展，未來發展更有利。

從危機消解、結構轉型看，中國經濟當前的較低增長，不過是調整期現象，沒有體制危機和長期衰落傾向。