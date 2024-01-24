海洛英扮食品包裝 倉務員機場落網

馬來西亞返港 涉販毒昨提堂 販毒集團經常利用不同日常用品及食物，配以不同手法收藏毒品企圖蒙混過關。海關人員於本周日（21日）在機場替一名由馬來西亞抵港的男子清關，期間揭發其寄艙行李放有4盒異常沉重的燕窩及豆沙餅「手信」，結果在包裝盒內檢獲總值330萬的懷疑海洛英。同日，執法部門押解一名涉嫌洗黑錢的男子，前往其大埔廣福邨的住所搜屋，在單位內搜出一批懷疑冰毒、製毒原材料及工具，相信有人把公屋闢作製毒工場。兩名男子當場被捕，人員正追查毒品來源，不排除有進一步拘捕行動。

海關在本周日於赤鱲角香港國際機場，截查一名由馬來西亞吉隆坡飛抵香港的本地男子，期間用X光機檢查其寄艙行李，發現影像有可疑，於是進行更深入的檢查，繼而留意到行李內的食品包裝盒異常沉重，最後從4個食品包裝盒內，檢獲重約4.2公斤的懷疑海洛英，估計市值約330萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱倉務員的28歲男子。

「雙獅地球牌」市值330萬 據了解，涉案毒品的包裝印有「雙獅地球牌」標誌，再分別放在豆沙餅及燕窩的食品包裝盒內，由於該些食品均為馬來西亞常見手信，相信不法分子試圖藉此減低被關員發現的機會。海關毒品調查科接手跟進，初步調查顯示，被捕男子只是在吉隆坡逗留兩天一夜，他已被暫控相關罪名，案件已於昨日在西九龍裁判法院提堂。

另外，執法部門早前調查一宗售賣假演唱會門票騙案，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕一名姓劉（31歲）男子。至本周日傍晚約6時，人員把他押返其位於大埔廣福邨的400多呎單位搜查，再搗破一個懷疑製毒工場及毒品儲存倉庫，另以涉嫌「製造危險藥物」罪拘捕劉男。行動中共檢獲約重兩公斤懷疑冰毒，一批用作製造冰毒的原材料，包括甲烷、鹽酸等化學品，以及一批滴管、燒杯及燒管等製毒工具，相關毒品總市值約95萬元。

查洗錢案破公屋冰毒工場 據了解，涉案公屋單位由劉男獨居，製造冰毒的原料由上線提供，估計該製毒工場運作約一個月，部分化學品可於市面購買。調查人員表示，案中檢獲的化學品僅使用了五分之一，若果全部使用，將可額外製造7至8公斤冰毒。該些未經加工的化學原料揮發性高，製毒工場又位於人煙稠密的地方，一旦發生爆炸意外，後果恐不堪設想。