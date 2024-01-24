利刀刺斃前同事 男子謀殺罪成今判刑

【本報訊】一名護衞公司職員，於2020年9月在將軍澳港鐵站的銀行櫃員機工作時，突然被其前同事以利刀襲擊並刺向頸項，其他同事阻止時，亦被疑兇襲擊，該名職員傷重不治，涉事前同事最終被捕，被控一項謀殺及一項襲擊罪。被告否認謀殺但承認誤殺，惟不被控方接納。案件在高院經審訊後，6女一男陪審團昨退庭商議約3小時後，一致裁定被告兩罪均罪成。法官指需時考慮辯方呈上的求情信，押後至今天判刑，被告繼續收押看管。

涉案34歲被告張文港，案發時任職巴士司機，他被控於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪（當時34歲）；及於同日在港鐵將軍澳站11號舖襲擊男子劉寶榮，致造成劉的身體受傷害。被告曾於2019年因一項襲擊罪，被判80小時社會服務令。

護衞員於工作期間遇害 控方案情指，被告與死者先後在衞安有限公司工作，兩人分別於2018年及2019年離職，但死者於2019年10月重新入職。該公司負責恒生銀行在港鐵站櫃員機的運鈔及維修工作。案發前兩日，死者乘坐公司車運鈔，該車駛至亞皆老街及西洋菜街交界等候交通燈轉燈時，被告突然出現，拍打該車的玻璃及指罵死者。同日傍晚，被告到他居住的順天邨一間家品店購買了一把鋼刀。

案發當日被告如常上班，至下午他返家換衫，其後戴着口罩、鴨舌帽且背着背包離家。被告先在樂富港鐵站徘徊，再在將軍澳港鐵站的恒生銀行櫃員機旁現身，並從背包拿刀襲擊正在工作的死者。

死者兩名同事想阻止，期間被告曾揮拳襲擊其中一人，混亂間被告逃去，但留下一隻鞋及一隻襪，涉案兇刀亦留在站內，整個過程均被閉路電視拍下。死者其後證實死亡，死因為刀傷致死。案件編號：HCCC 221/2021