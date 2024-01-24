警員襲擊案 少女：被摸右肩掃落手臂

【本報訊】一名男警在休班期間，於港鐵啟德站附近涉嫌襲擊一名18歲女子。他否認一項普通襲擊罪，案件昨於觀塘裁判法院開審。女事主供稱，當日在現場突然感到有人用手從後摸她右肩，並一直掃落她手臂，她回頭見到被告正走遠，對方其後再回頭對着她「猥瑣笑」。她與友人及後一直追着被告，並邊行邊報案，對方卻急步走，及後更進入港鐵站內，女事主遂與友人以手機拍攝被告。

指被告回頭「猥瑣笑」

事主供稱，當晚她與4名中學同學一起，為其中一人慶祝生日。其後一行人由油塘乘的士到啟德，其中一人去接男朋友，事主等人則在涉案啟德站天橋等候。事主稱當時正與友人交談及玩手機，突然感到有人摸她右肩膊，並掃到前臂歷時約一秒，但對方只摸到她上衣。她反感及驚慌，且「有被侵犯感覺，且嚇一嚇」，她有大叫「佢摸我呀」，回頭見到一名男子正離她約一米遠，面向港鐵站方向，附近並無其他人，男子其後更回頭向她「猥瑣笑」，她認為對方是故意侵犯她。她的友人用手機拍攝該男子，男子則急步走往港鐵站，她們一行人尾隨，事主則邊行邊致電報案。