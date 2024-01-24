涉襲露宿者屈藏毒 8警員表證成立

於2020年在深水埗通州街公園執勤時，8名警務人員涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件昨於區院續審時，控方舉證完畢。法官張潔宜裁定涉案8名被告的控罪全部表證成立，各被告須作出答辯。由於辯方需時索取眾被告的指示，法官把案押後至下周一（29日）續審。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、林華嘉、莫志成、尹栢詩（女）及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉1至2項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi（阿十），阿十現已身故。眾被告續准保釋。

天眼片段裁定可呈堂 有辯方律師昨就涉案閉路電視紀錄的可呈堂性提出爭議，並指管理涉案片段的康文署職員沒有相關資格，亦沒有觀看過案發時的影像，無法證明片段是真實顯示案發的情況。不過法官經考慮後認為，涉案的閉路電視片段與案有關，表面看來是真確記錄，裁定可呈堂。

控方指稱，首7項控罪均於2020年2月4日在涉案公園發生。當時8名被告與其他同袍，到公園進行反毒品行動，阮及阿十則分別在公園的涼亭及湖邊設置帳幕，眾被告當日分別在涼亭及湖邊作搜查。在涼亭搜查時，梁及龐曾先後望着該處閉路電視鏡頭，並嘗試爬上鏡頭下的花槽或石躉但不成功，龐其後曾向鏡頭擲濕紙巾但未能擲中。

阮稱當時約有7名警員搜查他，其中一人將一把刀拋在地，並與另外兩人按着阮的手，要阮觸碰該刀，阮反抗卻被推往沙堆處，遭3人拳打等約10多秒。控方指，襲擊阮的正是郭、梁及陳。控方又指，韓一直在現場看着該3名被告，但不當地沒有阻止他們，上述事件均遭閉路電視拍下。

同日於湖邊，阿十被捕並遭指控藏毒。據林、莫及尹的記事冊及口供指，他們發現阿十正在帳幕內吸毒，並手持黑色膠盒，他們在盒內找到毒品，並在帳幕內找到「冰」壺。

控方指閉路電視片段顯示與3人指稱不符，並拍到林指向鏡頭，陳則拿着紅色膠袋，膠袋其後擋着鏡頭；控方指同月24日，公園閉路電視拍到郭以高爾夫球棍等拍打阮的物品，並損毀包括大米及罐頭等屬其他人的物品。韓在現場全程目擊事件，但不當地沒有阻止。 案件編號：DCCC 123/2021