婦迷暈刀傷女兒 擬判醫院令

【本報訊】已婚婦稱因擔心女兒被人綁架及強姦，為着帶對方到安全地方，涉嫌在奶茶中「加料」給女兒及丈夫飲用，待兩人昏睡後，她涉用刀傷及女兒手頸，令對方受傷，一度需要留醫深切治療部。涉案婦人被控企圖謀殺及意圖犯可公訴的罪行而施用使人神志不清或軟弱無力的藥物罪，她不認罪，案件在高院審理後，3男4女陪審團昨退庭商議5個多小時後，裁定她兩罪罪成。高院法官張慧玲表明不打算對女被告判監，但考慮判醫院令，下令早前曾製作報告的精神科專家再更新女被告的精神報告，被告收押至2月1日判刑。

辯稱憂女兒遭綁架強姦 48歲女被告楊芳茱，1992年來港定居，2001年結婚，同年誕下女兒。她被控於2021年4月13日，非法導致姓趙女兒及丈夫服用使人神志不清或軟弱無力的藥物（即勞拉西泮），意圖使她自己能犯可公訴的罪行。她另被控於或約於2021年4月14日，企圖謀殺姓趙女兒。作為企圖謀殺交替控罪的有意圖傷人罪則指，她於同日同地意圖使姓趙女兒身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

控方案情指，被告一家居住麗港城一單位。案發早上，執法人員接報往上址，發現男事主神志不清；女事主頸及手受傷，將她送院。翌日人員接到被告胞妹致電，指被告正身處位於港島的單位。執法人員到場發現被告及載有刀的背囊，刀上有被告及其女兒（女事主）的DNA。被告警誡下稱，6個月前，她聽到有男子告訴她，會綁架及強姦她的女兒，之後更會把女兒賣去妓院。被告將事情告訴丈夫和女兒，並叫他們躲藏，但他們不信。被告又說，案發前一晚買了杯奶茶給丈夫及女兒，並加了30粒安眠藥入內。待女兒睡着後，她用刀割傷女兒的手，她帶着另一把刀，則是想自殺。案件編號：HCCC 79/2022