垃圾徵費後日辦簡介會 向區議員解畫

【本報訊】垃圾徵費問題多，但政府愈解愈亂，早前更「急煞車」再度押後，延至8月1日實施。政府昨解釋，指延遲實施可以讓社會更清晰了解垃圾收費的安排，強調垃圾徵費「已經係一個法律嚟」，當局要確保執行好，惟未有回應是否有官員需要問責。據悉，環境及生態局將於本周五為所有區議員舉辦簡介會，介紹垃圾徵費的要點及執行安排。

政府指押後實施垃圾徵費是因為當局看到問題，再作出判斷、尋找新的解決方法，以務實及實事求是的工作態度，期望爭取更多時間，可讓社會更清晰明白垃圾收費安排，又指垃圾徵費已成法律，現在要討論的問題是如何妥善落實和執行相關法例，指政府有責任的同時，亦希望市民配合。對於有意見提及政府回收設施不足，政府指當局已不斷推動及努力中，包括在不同地區設施多個回收點，希望向「零堆填區」的目標邁進。

迴避問責問題 被問到事件中是否有官員要問責，政府指環境及生態局嘗試以不同方法向市民解釋，並決定先在政府部門和部分樓宇「先行先試」，以起示範作用，在演練中吸取經驗，形容做法務實。他續補充政府會加強宣傳及教育工作，民政事務處會向區議員解說。

政府早前表示，希望區議員協助講解垃圾徵費的細節。據悉，環境及生態局將於本周五為所有區議員舉辦簡介會，介紹垃圾徵費的要點及執行安排，屆時亦會解答問題，以便區議員在日常地區工作中協助宣傳垃圾徵費。屯門區議員葉文斌希望屆時提出執法的具體安排及當局會如何處理違法問題。