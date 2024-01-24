東呼即應：「飲用後請勿打給前男女友」 台啤酒商溫馨提示 惹熱議

【本報訊】酒後駕駛危害自身及他人安全，後果嚴重，不少宣傳提醒市民酒後切勿駕駛；惟網上討論區流傳照片顯示，某台灣品牌啤酒溫馨提示「飲用後請勿打給前女/男友」，未知用意何在，引發網民熱議。

網上討論區最近流傳該幅照片，屬某台灣品牌啤酒，包裝貼着的標籤，上方標示了「未滿18歲 禁止飲酒」的常見字句，惟下方則標示「請勿放到洗衣機中攪拌」，以及溫馨提示「飲用後請勿打給前女/男友」。

現在最流行的一句話「擊中用戶痛點」。「酒駕」隨時車毀人亡，提示「酒後不開車」正常不過，酒後打給前女/男友，卻很可能演變成「酒架」，打「架」的那個「架」，那就名副其實「痛點」了。