立會商海岸經濟 文體旅局缺席捱轟

【本報訊】發展海岸經濟需要多方面的安排和配合，立法會避風塘及避風碇泊處相關事宜小組委員會昨日召開會議，討論避風塘管理的優化及如何配合岸上配套發展經濟，但文體旅局卻沒有派員出席會議，惹來議員批評，表示失望和可惜。

實際上，運輸及物流局、海事處和躍動港島南等部門都有人列席會議。議員陳家佩指有關委員會每次會議，都是同海岸經濟有關，對於文體旅局沒有派代表出席，再次表示失望和可惜，又指有關公聽會上好多公眾同業界的意見，與文體旅局大有關係，究竟有沒有發出文件通知文體旅局，而他們又有否回應？她說，除了海事管轄之外，其實議員亦十分關注水上運動，及其相關的經濟效益，這些都是涉及文體旅的範疇。

小組委員會主席何俊賢指委員會已發出文件，由運輸及物流局做統籌和處理，物流局方面回應指，收到公眾意見書有24份，已就相關議題轉交文體旅局，但當中牽涉不少關於海事處管理，例如分區停泊或避風安排。物流局副局長廖振新建議何俊賢直接與文體旅局溝通，何回應表示「都想直接同佢溝通，但冇嚟吖嘛。」

倡避風塘艇上餐飲吸遊客 議員陳學鋒關注避風塘的登岸配套不足，譬如長洲得一條「貓梯」上落，十分危險，詢問局方有否考慮逐個避風塘檢視相關配套是否安全節上落設施。他認為避風塘可發展經濟，發展特色旅遊，宜推介細艇接載遊客遊覽觀光，又問及政府會否考慮容許避風塘經營艇上的餐飲服務，如「艇仔粉」之類。

海事處代表回覆指，根據發牌條件，船隻會因應其業務而設置安全規定，若活化避風塘內船隻轉作其他用途，如市民上船購買服務等，只要取得載客船隻第一類還安全規格並通過法定檢驗，漁船在進行漁業以外的經營是持開放態度，若然提供飲食就必須取得相關牌照。陳學鋒指船隻為從事餐飲而向食環署申領有關牌照，必然涉及來去水的處理措施，對艇戶甚為棘手。冀局可「扭鬆少少」，讓艇戶在特定情況下做到如在碼頭取水，而船上污水則先集中，之後再作處理。