聯合國人權專家指手畫腳 促撤黎案

【本報綜合報道】聯合國人權理事會委任的4名人權專家指手畫腳，在周一（22日）發表聲明，呼籲港府立即撤銷對壹傳媒黎智英的指控及立即釋放。聲明指，黎智英過去數年被捕、拘留及連串刑事訴訟，似乎與他批評中國政府和支持香港民主直接有關。

稱考慮持續與港府對話 專家對黎智英的言論自由、和平集會和結社自由，以及公平審判權受到多次嚴重侵犯感到震驚，包括無法會見自己選擇的律師，且法官由當局指定。但專家讚賞港府之前兩次的公開回應，考慮持續與港府對話。

專家認為《港區國安法》不符合國際法律義務，並提到早在法律頒布前，就向港府表達擔憂。專家重申，不應濫用附帶刑事制裁的國家安全立法，來對付行使言論、結社及和平集會自由權利的人士，同時不應透過逮捕和拘留來剝奪上述人士的人身自由。

港府官員昨日於瑞士日內瓦，出席聯合國人權理事會普遍定期審議工作組會議，指香港已重回正軌。在國家《憲法》、《基本法》以及國際公約適用於香港有關規定的保證下，香港市民可以繼續享有合法權利和自由。