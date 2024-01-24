張劍虹：特朗普推制裁法案 黎智英讚唔係齋講

反修例「好瞓身」 揸旗帶頭遊行 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供。張形容黎「好瞓身」支持反修例運動，遊行會帶頭兼負責「揸旗」；並特意呼籲讀者捐錢，讓缺經濟能力的學生免費閱看《蘋果日報》。另外，張說黎曾表明贊成時任美國總統特朗普所推行的制裁法案，謂「Trump （特朗普）係真係做嘢，唔係得個講字」，又指黎曾寫撰文說「外國勢力萬歲！」

領軍黎智英辯方團隊、缺席兩周的資深大律師彭耀鴻昨再出庭。黎智英身穿啡色皮褸應訊，張劍虹則穿深色羽絨外套作證。張劍虹供稱，由於年輕人較少看實體報紙，故《蘋果》側重製作網上影片，冀年輕人「睇片」多了解並投入運動。2019年8月，《蘋果》推行「撐學生訂閱計劃」，呼籲讀者捐錢，謂只要有人捐300元，便可以資助一個10至22歲的學生，免費閱讀《蘋果》一年。

示威者砸舖 黎認為好勇 張解釋，黎很支持年輕人「出嚟抗爭」，「好讚揚佢哋為保衞家園而犧牲」，希望青年人成為《蘋果》忠實讀者，惟顧及他們未必有經濟能力訂閱，故推出有關計劃。張又形容黎「好瞓身」支持運動，「每個遊行佢自己都參與，會行頭，負責揸埋支旗」。當黎智英去遊行，見到示威者打爛店舖，他不會覺得是一回事，反而認為對方「好勇，好投入」。

張續指，黎智英曾在「飯盒會」表示，贊成特朗普簽署《香港人權與民主法案》，以及有關不供應槍械彈藥給香港警方的法案，黎坦言覺得「Trump （特朗普）係真係做嘢，唔係得個講字」。到2020年5月，《蘋果》編採部籌備25周年特刊，並邀請黎智英寫感言。黎寫完後將文章傳給張，着張過目。文章談到「外國訂戶越（愈）多，政治上或會是種保護」、「外國勢力萬歲！」張對此解釋，所謂「保護」，意思是如果中共「搞」《蘋果》，便會遭到外國制裁。

發起一人一信 求美干預 張憶述，2020年5月，人大宣布會訂立國安法後，黎智英傳訊息給他，說「請考慮」《蘋果》發起一人一信救香港行動，呼籲香港人寫信給美國總統、副總統等。張指，行動目的是希望相關人士「出聲救救香港，出手干預」，制裁中國。相信之後黎智英有叫助理Mark Simon草擬給美國的信，信中提到「國際壓力」字眼，張說，意思是要給壓力予中共，並對中共採取制裁等敵對行動。

張亦在庭上透露，黎智英認為顏純鈎熟悉共產黨，覺得對方寫反共文章寫得好。當2020年顏答應以筆名「方圓」，為《蘋果》寫社論後，黎感到「好開心」。

至於本案認罪被告、兩名《蘋果》主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），張說該兩人的文章政治立場是支持民主自由，他們寫關於中共的評論，多為反共和批評中共。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹證供重點表