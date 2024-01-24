醫健：健康在您手：免費訂閱《松柏之聲》持續閱讀

由今年起，每年4月23日為「香港全民閱讀日」，公共圖書館將透過與不同持份者合作，向大眾推廣閱讀的好處。其實閱讀不僅讓人透過文字跨越限制並接觸到日常難以接觸的東西，亦可進一步思考資訊能否在自身應用並計劃未來。

話題多元關顧需要 《松柏之聲》是一份以長者及退休人士的需要而設的免費月報，包含營養和健康貼士、照顧資訊及專欄分享等。就以上周剛出版的專題，由中醫師及關注照顧者及長者痛症的社工撰寫，建議如何在運動與中醫角度入手，紓緩痛症並改善情緒健康。

歷史專家則分享中環街市的歷史掌故，透過舊日照片讓讀者感受到昔日居民的生活情況。

曾有一名中年女士致電，指日前離世的爸爸是我們的讀者。我們正以為對方要取消訂閱，她卻說想要繼續以爸爸的名字訂閱報刊，因每月準時收到印有爸爸名字的《松柏之聲》，就如爸爸沒有離開過她一樣。而人人都會有老去的一天，她亦很希望透過繼續閱讀，為未來做好打算。

聖雅各福群會《松柏之聲》編輯王靖琳

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