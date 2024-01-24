支出億元計 政府拒向公僕提供醫療券

【本報訊】政府落閘，拒向公務員派醫療券。在立法會相關委員會會議上多名議員希望政府可為公務員提供醫療券，以及讓公務員可提取公積金額外供款購買醫療保險。但當局指醫療券的支出以億元計，在公共財政壓力大的情況下要謹慎，又指目前有公務員自願參與醫療保險計劃。

保障公務員、退休公務員及合資格人士福利相關事宜小組委員會昨開會，議員黃國指公務員公積金政府供款比例高於法定比例，詢問可否讓公務員提取法定以外供款購買醫療保險，解決新制公務員退休之後沒有醫療保障，又建議可派發醫療券給公務員，以每個公務員有2,000元醫療券為例，一年花費約11億元。

公務員事務局局長楊何蓓茵回覆指不同公務員對供款有不同訴求，如果容許A用途，就會有人要求B用途，會令整個計劃複雜，且退休保障少了，而公務員自願參與醫療保險計劃在去年10月，中級醫療保險大約8,000元，該保險是現行給予所有公務員的醫療保險，屬於基數多，保費較為便宜。

稱有自願參與醫保 但小組主席黎棟國指政府應該有考慮設定制度，讓公務員自行選擇供款用途，用以維繫新制公務員，讓他們安心，稱「唔好喺呢個階段閂咗道門」。議員周小松也指政府目前對保險、醫療券「一嘢落閘」，又指不理解政府不為新制公務員提供退休後醫療福利。楊何蓓茵回應指私營機構僱主絕大部分沒有就退休員工提供保險，作為競爭力是「打個平手，沒有輸蝕」，她續稱，自願保險已經面向17萬公務員和其家人，是「做到幾盡嘅設計」，即使公務員再去買其他保險，未必對保費有重大影響。

另一議員顏汶羽問及如何防止公務員「長期攞病假紙冇返工」的情況，楊何蓓茵指如部門有懷疑個案，會要求該員工到公營醫療機構就醫檢查，相信醫生會有中肯的結果，又指發現濫用後動用紀律機制「絕無僅有」。