北都修訂標準金額補地價 議員斥與市場脫節

【本報訊】政府持續發展北部都會區。立法會發展事務委員會昨日開會，討論發展局就洪水橋/厦村新發展區第二期發展，向立法會申請逾290億元撥款，以及原址換地、擴大土地契約修訂標準金額補地價安排等。議員批評港府所制訂的標準金額脫節，建議當局定價應更「貼市」。

洪水橋/厦村新發展區第二期發展的工程包括工地平整及基礎設施；為該發展區提供第一期區域供冷系統，供非住宅用戶建築物作空調用途，預計在上半年展開建造工程，2030年可入伙。發展局常任秘書長何珮玲表示，港府將會收回第二期發展計劃的206公頃私人土地，現已經開始與棕地作業者及寮屋居民溝通，通知遷出期限，並協助棕地物流倉庫分階段遷出，尋找其他地點重置作業。

用公權力收地需審慎 會上又討論原址換地計劃及修訂標準金額補地價安排。議員龍漢標表示，去年古洞北/粉嶺北的原址換地計劃，有6宗未能在期限前完成補地價，最終需當局入場收地；他提醒港府運用公權力收地需審慎。議員劉國勳則批評港府制訂的標準金額與市場脫節，認為「市場好時貴少少（發展商）都肯做」，但市況疲弱下發展商只會更手緊。

發展局回應表示，原址換地方面會吸取過往經驗，但計劃必須設有時限，不能影響收地時間表；又稱釐定補地價標準金額是港府責任，不能諮詢業界，但若發展商對標準金額不滿，仍可選擇傳統機制估價。