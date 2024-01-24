為檢疫酒店房費「包底」 資助逾1.3億 超首7輪總和

【本報訊】自前年9月底本港入境檢疫安排放寬至「0+3」後，檢疫酒店頓成過去式，港府須按合約為酒店「包底」30日房費資助。然而，本港當時未能徹底與國際或內地通關，酒店的入住率大受影響，導致與入住率掛鈎的房費資助飆升。港府提交的「防疫抗疫基金」進度報告顯示，當局向最後一輪檢疫酒店發放1.328億元資助，超出之前7輪的總和。