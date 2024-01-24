倡使$500派等額 日夜繽紛消費券 急救市道助回暖

另促設商舖閒置稅 增出租率谷人流 疫後經濟未復甦，早前有消息指政府冀派有條件的消費券，有議員亦建議指定夜間或假日消費券。有工會昨更要求政府派發「日夜繽紛消費券」，當局按比例向在本地消費指定金額的市民派發消費券，涉款預計約330億元，又建議設「商舖閒置稅」，以減少商舖空置率，促進地區人流。工會解釋，相關建議是希望刺激經濟，令市面經濟暢旺，形容消費券對經濟「有益無害」。另外，考慮到樓市現況比較疲弱，測量師學會會長林家輝認為有必要「減辣」。

工聯會昨向政府提交預算案建議，要求政府推出「日夜繽紛消費券」透過多重方式派發消費券，讓港人在本地消費指定金額後，政府再按比例派發消費券供下次使用，例如消費滿500元對應派發500元消費券，讓港人在本地消費產生倍數效應，估計有關開支約330億元，又建議推出「鼓勵旅客延長留港時間綜合優惠計劃」。

現時旺區商舖空置率高企，該工會直言不利港人及外地旅客消費人流，減慢經濟復甦步伐，建議政府開徵「商舖閒置稅」，對一段時間內沒有營業或出租的商舖增加稅收，減少空置率。至於會否擔心此舉令業主要賤價出租，間接令樓市進一步「插水」，議員陸頌雄指現時多人北上消費，因為「平靚正」，香港無法效法是因為店舖租金貴，認為有空舖應積極出租帶動內循環，相信如果街道暢旺，舖主不一定要賤價出租，強調「唔相信香港核心商業區要差到賤價出租」，「唔會太影響本身物業價值」，又期望政府向願意減租業主提供稅務優惠。另一議員鄧家彪則指有人認為徵稅會帶來負面影響，但他們認為有助經濟暢旺。

測量師學會：樓市有必要減辣 被問及在惡劣的財政狀況下，錢從何來，鄧家彪強調若政府不做基本投入，告知市民要本地消費，擔心實體經濟未能達到好的水平，又指是次為條件性消費券，對經濟「有益無害」，對刺激經濟有更大幫助。

近期各政黨均倡政府樓市「撤辣」，身兼行政會議成員的議員吳秋北指，與政府會面時無特別討論「撤辣」，但同意樓市要穩定。測量師學會會長林家輝亦表示，考慮到樓市現況比較疲弱，認為有必要「減辣」，減少印花稅，但對於是否要全撤則未有正面回應，強調最重要能「減到市民有積極嘅心置業」。