600義工訪獨居雙老長者 福袋送暖 關顧銀髮族身心

【本報訊】香港特區中央獅子會日前舉行「獅情長意服務」，經過數年新冠疫情，大會今年恢復上門探訪，逾600名義工在過節前為600戶九龍城區獨居及雙居長者上門送贈愛心福袋，藉此提高大眾關顧獨居長者，眾心行善，達致社區共融。

學生體會施比受更有福 「獅情長意服務」是獅子會一年一度的旗艦式服務，自2014年起每年堅持為長者派送福袋及關心，即使疫情期間也不曾中斷，至今累計進行了4,000次的上門探訪、分發約6,000份福袋，並號召了超過4,000名義工熱心參與。

獅子會大會主席鄭天朗表示，今年可以恢復上門探訪，更希望在過節前派出福袋，讓長者感受溫暖，並設計了身心健康問卷，希望社福機構可以跟進長者的身心健康。學生吳日楠是第一次參加義工活動，他指能親身體驗及感受幫助他人的樂趣，增加自己在義工工作方面的經驗，以後有相關活動時也非常樂意繼續參與。